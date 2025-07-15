Maliye Bakanı Özdemir Berova, Şans Oyunları Yasası'yla 10 milyon doları aşan ek gelir sağlandığını kaydetti. Maliye Bakanı Özdemir Berova, şans oyunları sektörüne yönelik yeni yasa değişiklikleri sayesinde sadece vergilerden 10 milyon doların üzerinde gelir sağlandığını duyurdu. Casinoların lisans ücreti 550 bin dolardan 650 bine çıkarıldı, bu adımla kamu maliyesine 3,2 milyon dolarlık ek katkı hedefleniyor. Ancak dikkat çeken nokta şu: Kıbrıslı Türkler ve öğrenciler için casinolara giriş yasağı sürüyor.

Bakan Berova, bu yasağın idari para cezasına dönüştüğünü fakat denetimlerin yoğunlaştığını vurguladı. Yeni casino açmak isteyenlere ise net bir mesaj var: “700 yataklı otel inşa etmeden açamazsınız.” Bu da yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. Maliye Bakanı Özdemir Berova, KIBRIS TV ekranlarında Ali Çatal'ın konuğu olarak katıldığı Parapolitik programında Şans Oyunları Yasası, lisanslandırma süreci, kamu maliyesi ve turizm politikalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Berova, kamuoyunda sıkça tartışılan şans oyunları sektörüne yönelik yeni yasa düzenlemeleriyle, sadece vergilendirme ayağından 10 milyon doları aşan ek gelir elde edildiğini söyledi. Berova, "Yaptığımız iki yasa değişikliğiyle hem masa-makine başı ücretler hem de hizmet vergisi kapsamında kamu maliyesine ciddi katkı sağladık. Ayrıca lisans ücretini yıllık 550 bin dolardan 650 bin dolara çıkardık. Bu değişiklikle birlikte 32 faal casinodan yaklaşık 3,2 milyon dolarlık ilave gelir bekliyoruz." dedi.

"KIBRISLI TÜRKLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN GİRİŞ YASAĞI DEVAM EDİYOR"

Kıbrıslı Türklerin ve özellikle öğrencilerin casinolara girişinin yasa dışı olmaya devam ettiğini belirten Özdemir Berova, yeni düzenlemede cezai müeyyidenin idari para cezasına çevrildiğini, ancak denetimlerin sıkılaştırıldığını vurguladı. "Öğrenciler bu alanda bizim kırmızı çizgimizdir. İlgili işletmelere bu konudaki hassasiyetimizi net şekilde ilettik. Denetimler sıkı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı. "Casino açmak kolay değil, ciddi yatırım gerekiyor"

Casino açmanın öyle sanıldığı kadar kolay olmadığını belirten Özdemir Berova, "Yeni bir casino açılabilmesi için en az 700 yataklı bir otelin inşa edilmesi gerekiyor. Bu da ortalama 300 milyon dolarlık yatırım demektir. Ayrıca casino, bu otelin bir parçası olmak zorundadır. Yani gelişi güzel bir şekilde kimse 'casino açıyorum' diyemez." şeklinde konuştu.