Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından, 06-13 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinin yanı sıra, trafikte seyreden elektrikli scooter kullanıcıları da denetlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bir haftalık süreçte, kurallara uymadığı ve trafikte kendileri ile diğer sürücüler için tehlike yarattıkları tespit edilen toplam 38 scooter kullanıcısı rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Söz konusu scooterler polis tarafından trafikten men edildi.