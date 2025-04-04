Komiteden yapılan açıklamaya göre, “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 120/2/2023)” ve “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 218/3/2024)”na ilişkin çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan katıldı. Toplantıda ayrıca UBP Milletvekilleri Ali Pilli, Hasan Taçoy ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Casino İşletmeciler Birliği’nden yetkililer de katıldı.