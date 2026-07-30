İngiltere’de Birleşik Krallık Donanması için inşa edilen sonrasında ise Avustralya Kraliyet Donanması’nda uzun yıllar görev yapan HMAS TEAL, Girne Yeni Liman’da Denizcilik Müzesi’ne dönüştürüldüğü yolculuğunu tamamladı. 1 Ağustos’ta ziyaretçileri ile buluşacak olan tarihi gemi, Akdeniz ve Kıbrıs’ın denizcilik mirasını tarihi koleksiyonlar ve çağdaş sanat eserleriyle aynı çatı altında ziyaretçileriyle buluşturacak.

İngiltere’de HMS JACTON adıyla inşa edilen gemi, daha sonra Avustralya Kraliyet Donanması filosuna katılarak HMAS TEAL adını aldı. Hizmet yılları boyunca birçok askeri operasyonda görev yapan tarihi gemi, İngiliz Kraliyet Donanması’nın geliştirdiği Ton sınıfı mayın avlama ve mayın tarama gemilerinin günümüze ulaşan son örneği olarak dünya denizcilik tarihinde özel bir yere sahip.

1973 yılında donanmadaki görevini tamamlayan HMAS TEAL, emekliye ayrıldıktan sonra da denizlerden ayrılmadı. Dalış destek gemisi, yolcu gemisi ve balıkçı gemisi olarak farklı görevler üstlenen gemi, 1994 yılında ise Kıbrıs’a getirildi. Uzun yıllar Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi Denizcilik Fakülteleri’nin uygulamalı eğitim gemisi olarak kullanılan HMAS TEAL, yüzlerce kaptan ve denizcilik profesyonelinin yetişmesine katkı sağladı.

Denizcilik Tarihi Bu Gemide Yaşıyor!

Girne Yeni Liman’da yeni kimliğiyle ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanan HMAS TEAL Denizcilik Müzesi, Akdeniz’in binlerce yıllık denizcilik kültürünü, Kıbrıs’ın liman geçmişini, ticaret yollarını, deniz savaşlarını, balıkçılık geleneğini ve denizcilik teknolojilerinin gelişimini zengin koleksiyonlarla ziyaretçilere sunacak. Tarihi haritalar, belgeler, navigasyon cihazları ve özgün denizcilik objeleri, bölgenin denizle kurduğu ilişkiyi farklı dönemleriyle gözler önüne serecek.

Müzenin öne çıkan özelliklerinden biri de tarih ile çağdaş sanatı aynı mekanda buluşturması olacak. Geminin köprüüstü, yaşam alanları, makine dairesi ve güverteleri, deniz temalı çağdaş sanat eserleri için özel sergi alanlarına dönüştürüldü. Böylece ziyaretçiler, yalnızca tarihi bir gemiyi gezmekle kalmayacak; Akdeniz’in kültürel belleğini sanatın evrensel diliyle deneyimleme fırsatı da bulacak.

Denizlerde güvenli rotalar açmak için görev yapan HMAS TEAL, bugün bilgiye, kültüre ve tarihe uzanan yeni rotaların simgesi olarak yaşamını sürdürüyor. Savaş gemisinden eğitim gemisine, eğitim gemisinden ise Denizcilik Müzesi’ne uzanan yolculuğu, onu yalnızca korunmuş bir tarihi eser değil, yaşayan bir kültür mirasına dönüştürüyor.