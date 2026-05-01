Güney Kıbrıs’ta gündem olan “Sandy” skandalında Rum sorgu makamlarına yardımcı olmak amacıyla çağırılan Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik servisi FBI görevlileri önceki gün çalışmalarına başladı.

Güney’de yayımlanan Politis ve diğer gazeteler, FBI görevlilerin “Sandy” skandalındaki verilerin araştırılmasında Rum polisine yardımcı olacağını yazdı.

Habere göre FBI, incelemelerini tamamladıktan sonra Rum makamlarına rapor sunacak.

Güney Kıbrıs'ta Nisan 2026 itibarıyla gündemin en üst sıralarında yer alan ve "Sandy" takma adıyla anılan bir kadının istismar ve mafya-devlet ilişkileri iddialarını kapsayan skandal, eski Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in sorgulanmasına kadar uzanan ciddi bir kriz yaratmıştı.

Gazeteci-yazar Makarios Drusiotis tarafından ortaya atılan iddialar, üst düzey siyasi isimleri ve yargı mensuplarını hedef alıyor.

Drusiotis'in paylaştığı bilgilere göre, "Sandy" lakaplı bir kadının, 13 yaşındayken eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Mihalis Hristodulu tarafından cinsel istismara uğradığı ve 16 yaşında hamile kaldığı iddia ediliyor. İddialar, olayın arka planında ciddi yolsuzluk mekanizmalarının işlediğini öne sürüyor.

Drusiotis, "Sandy"nin ses kayıtlarını ve polise verdiği ifadeleri paylaşarak, yetkililerin delilleri korumak yerine kadının ifadesini inkar etmesini sağladıklarını ve bu durumu bir "mafya-devlet" olgusu olarak tanımladığını belirtiyor.