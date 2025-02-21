Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve TRT SPOR'dan canlı yayınlananan kura çekiminde son şampiyon Real Madrid, Atletico Madrid ile eşleşti.
DEVLER LİGİ'NİN SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:
Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)
Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)
Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)
PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)
Feyenoord (Hollanda)- Inter (İtalya)
Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)
Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)
Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.
Kura çekimi sonrası muhtemel çeyrek final eşleşmeleri de netleşti.
MUHTEMEL ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:
PSV-Arsenal / Real Madrid-Atletico Madrid
Benfica-Barcelona / Borussia Dortmund-Lille
Bayern Münih-Bayer Leverkusen / Feyenoord-Inter
PSG-Liverpool / Club Brugge-Aston Villa