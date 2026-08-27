Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Lyon'la İstanbul'daki maçta 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler rövanş karşılaşmasında rakibini 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı.
Fenerbahçe'nin golleri 24. dakikada Muriqi ve 28.dakikada Archie Brown'dan geldi. Lyon’un golü ise 61. dakikada Fofana’dan geldi.
Böylece sarı-lacivertliler 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hak kazandı.
KURA ÇEKİMİ
Şampiyonlar Ligi'nde bugün kura çekimi yapılacak. Monako'da yapılacak kura çekimi 19.00'da başlayacak.