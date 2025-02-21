Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 20.00'de başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip 40. saniyede Tayfur Bingöl ile öne geçti. Beşiktaş, Rafa Silva ile 18'de yanıt verdi. İlk yarının son dakikasında siyah beyazlılar Rashica ile öne geçti. Maça son noktayı 60. dakikada Semih Kılıçsoy koydu

Mücadeleyi 3-1 kazanan Beşiktaş puanını 41 yaptı ve Eyüpspor'un üstüne çıkarak 4. sıraya yerleşti. Eyüpspor ise 40 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.

11'ler

Eyüpspor: Berke, Umut, Claro, Vezo, Robin, Melih, Tayfur, Stepanenko, Ampem, Halil, Thiam.

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Tayyip Talha, Uduokhai, Svensson, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Joao Mario, Rashica, Immobile.

Tayyip Talha, ligde 5 maç sonra ilk 11'de

Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de 5 karşılaşma sonra ilk 11'de maça başladı.

Ligde son olarak 18. haftada Çaykur Rizespor müsabakasına başlayan kadroda yer alan Tayyip Talha Sanuç, sonraki 5 karşılaşmanın 4'ünde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde 84. dakikada oyuna dahil oldu.

Tayyip Talha, ikas Eyüpspor maçında Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesiyle yeniden ilk 11'de formasına kavuştu.

Yeni transfer Elan Ricardo kadroda

Beşiktaş'ta yeni transfer Elan Ricardo, ikas Eyüpspor karşısında müsabaka kadrosunda yer aldı.

Ara transfer döneminde transfer edilen Kolombiyalı futbolcu, eflatun-sarılı ekibe karşı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Emirhan ve Muçi kadroda yok

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ile Ernest Muçi, ikas Eyüpspor karşısında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın milli oyuncusu Emirhan Topçu ile Arnavut futbolcu Ernest Muçi, hafif kas sakatlığı sebebiyle Eyüpspor karşısında riske edilmedi.

Taraftarlar karşılaşmaya ilgi göstermedi

ikas Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleye iki takım taraftarı da ilgi göstermedi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka soğuk havada oynanırken ev sahibi ve deplasman takımı tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı.