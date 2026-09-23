Lefkoşa Darts Birliği isimli ferdi ligi üçüncü ayağı Ali Güneş Turnuvası ismi ile oynandı.

Organizasyonda Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı anı turnuvalarının aile bireylerinin saygı ile anıldığını kaydederek, bu şekilde anmanın önemine değinerek organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Ali Güneş Turnuvası şampiyonu Ali Yeşilada olurken, ikicisi Murat Çınaroğlu, üçüncü Tony Stone oldu. Turnuvanın enlerindeyse, Tony Stone 136 sayı bitirerek en yüksek sayıdan bitiren olurken, Derviş Erbolay ve Cemal Gingi180x2 atarak en yüksek sayı atan ve en az ok'ta bitiren 16 ok ile Ali Yeşilada ve Latif Emiroğluları oldu. Turnuva sonunda ödül almaya hak kazanan kişilere ödüllerini Aile üyeleri Duygu Evren, Boğaç Evren, birlik başkanı Turgut Çalıcı ve birlik sekreteri Emre Karakulak taktim etti.