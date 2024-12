Konut ve Araç kredilerinde özel kampanya Near East Bank’tan, ev sahibi olmak veya yeni bir araç almak isteyenleri sevindirecek kampanyayı duyurdu. Near East Bank’ın başlattığı kampanyada konut kredilerinde aylık %3,25 faiz oranı 120 aya varan vade imkanı, araç kredilerinde ise 60 aya kadar vade imkanı sunuyor. . Hızlı onay süreçleri ile birlikte sunulan bu yeni kampanya, 2025 yılının müşterilerine Near East Bank hediyesi.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu,yaptığı açıklamada müşterilerimizin ev ve araç sahibi olma yolunda karşılaştıkları finansal zorlukları göz önünde buldurarak piyasa koşullarına direnerek uygun faiz oranları sunmaya devam ettiklerini belirtti. Samancıoğlu, “Amacımız, müşterilerimize uygun ürünlerimizi, alım gücüne ve ödeme koşullarına göre düzenleyerek her koşulda müşterilerimizin yanında yer almak.” dedi.

Hayalinizdeki ev ve araç için avantajlı faiz oranları ile hazırlanan Konut ve Araç Kredisi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak veya hemen başvurmak için www.neareastbank.com web sitemizden başvurunuzu yapabilir veya en yakın şubeye gidebilir, 444 0 632 numaralı telefonlarımızdan müşteri temsilcilerimizle görüşebilirsiniz.