İtfaiye Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Müdürlük İtfaiye Şubeleri Arası 3’üncü Voleybol Turnuvası’nın Şampiyonu, Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği takımı oldu.

Final maçı, Gazimağusa İtfaiye Şube Amirliği ile Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği takımları arasında oynandı. Çekişmeli geçen karşılaşmadan galip ayrılan Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Turnuvanın üçüncülük maçı ise PGM-İtfaiye Müdürlüğü ile Güzelyurt İtfaiye Şube Amirliği takımları arasında oynandı. Karşılaşmadan galip ayrılan PGM-İtfaiye Müdürlüğü takımı ise turnuva üçüncüsü oldu.

Turnuva Şampiyonu Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği takımına kupa ve madalyaları, Polis Genel Müdürü Ali ADALIER tarafından verildi.

Turnuva İkincisi Gazimağusa İtfaiye Şube Amirliği takımına kupa ve madalyaları, İdari Polis Müdürü Erdal ŞANLIDAĞ tarafından, turnuva üçüncüsü olan PGM-İtfaiye Müdürlüğü takımına ise kupa ve madalyaları, PGM-Denetleme Kurulu Müdürü Vasvi ARKIN tarafından verildi.

Turnuvada emeği geçen Voleybol Federasyonu hakemlerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü İbrahim ULUSOY tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Turnuvanın düzenlenmesine katkı yapan Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya’ya ise Polis Genel Müdürü Ali ADALIER tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.