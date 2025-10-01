Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve yönetim kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, ülke futbolunun gelişimi ve kulüplerin mevcut durumu ele alındı. Karavezirler ve yönetim kurulu üyeleri, KTFF ile Kulüpler Birliği arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, ortak hareket etmenin futbolun ilerlemesi adına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Ziyaretin sonunda, Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na ülke futboluna yaptığı katkılar ve emeklerinden dolayı bir plaket takdim etti. Sertoğlu, bu anlamlı jest için teşekkür ederek, futbolun ilerlemesi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.