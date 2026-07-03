Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi

finalinde Doğan Türk Birliği ile Düzkaya, kozlarını paylaştı.

Lig mücadelesinde ayni grupta oynayan her iki takımın finaldeki mücadelesinde baştan sona üstün oynayan Doğan Türk Birliği sahadan 6 – 0 galip ayrıldı.

Doğan Türk Birliği’ne şampiyonluğu getiren golleri ilk devrede 7. dakikada Efe, 31. dakikada Tuna ve 40.dakikada penaltıdan Aras attı. İkinci devrede ise 41 ve 50. dakikalarda Arsalan Arif atarken maçın skorunu belirleyen golü 76. dakikada Hasan attı.

Karşılaşma sonunda düzenlenen kupa töreninde şampiyon Doğan Türk Birliği’ne şampiyonluk kupasını Saydam Co. Şirketi yetkilileri verdi.

Doğan Türk Birliği böylece U15 Liginde üçüncü kez şampiyonluk kupasınnı kaldırmış oldu.

(Foto: Özgür Göksel)