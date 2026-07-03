Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin kuruluşundan bu yana üyesi olan değerli spor yazar Fevzi Uçaner'i KTSYD yönetimi evinde ziyaret etti.

Geçirdiği talihsiz bir olayın ardından ciddi bir rahatsızlık yaşayan Fevzi Uçaner'e geçmiş olsun dileklerinin iletildiği ziyarette Dernek Başkanı Necati Özsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Necati Külahlılar ve Güzelyurt bölge muhabirlerimizden İsmet Karaosman da yer aldı.

Halkın Sesi Gazetesi olarak Fevzi Uçaner abimize bir kez daha acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.