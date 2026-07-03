Süper Ligin son şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü, uzun süredir transfer etmek istediği Görkem Büyükaşık’ı bonservisli olarak Yenicami’ den kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu Görkem yeni sezonda yeşil beyazlı formanın başarısı için ter dökecek.
Öte yandan Yenicami ise Görkem’e karşılık Gençlik Gücü’nden tecrübeli futbolcu Orhan Çokbekler’i bonservisiyle kadrosuna kattı.
Yenicami ayrıca Gençlik Gücü’den Muhammet Nazik’i kiralık olarak renklerine bağladı.
Gençlik Gücü sosyal medya hesabından Görkem transferiyle ilgili şu paylaşım yapıldı:
Görkem Büyükaşık’ı bonservisli olarak Yenicami AK' den kadromuza kattığımızı kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyuyoruz
Yeni transferimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, başarılar dileriz
Ailemize hoş geldin Görkem Büyükaşık!