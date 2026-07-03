Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Dr. Recep Şehitoğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’ni ziyaret etti.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Şehitoğlu’nun ziyaretinde, KTSYD’nin faaliyetleri ve yeni dönemdeki projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

ÖZSOY: TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KATKILARI SPORUMUZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Ziyarette konuşan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin her daim ülkemiz sporunun yanında durduğunu vurgularken, Kıbrıslı Türk spor yazarları olarak, Türkiye’deki spor yazarlarıyla da yakın ilişkiler kurduklarını söyledi.

Şehitoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Özsoy, birçok projede Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’yle işbirliklerinin süreceğini de vurguladı. Özsoy ülke sporumuzun gelişmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarının çok değerli olduğuna vurgu yaptı.

ŞEHİTOĞLU: KIBRIS TÜRK SPORUNUN SESİ DAHA ÇOK DUYULMALI

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Müşaviri Dr. Recep Şehitoğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek başladığı konuşmasında, yüksek öğretimini ülkemizde tamamladığını ve ülkemiz koşullarını yakından tanıdığını belirtti.

KTSYD’nin çalışmalarını takdirle takip ettiğini vurgulayan Şehitoğlu, önümüzdeki süreçte de işbirliklerinin artarak devam edeceğini ve KTSYD’nin hayata geçirmek istediği projelerde de yanlarında olup, destek vereceğini söyledi.

Kıbrıs Türk sporunun sesinin Türkiye medyasında daha fazla duyulması ve yer bulması için KTSYD ile çalışmalar yapacaklarını söyleyen Şehitoğlu, KTSYD üyelerinin Türkiye’deki medya organlarında ve üniversitelerdeki eğitim programlarına katılımları ve yurtdışındaki temsiliyetleri için de adımlar atıp, işbirliğini daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.