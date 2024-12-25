Girne’de “yeni nesil meyhane” denilince akla gelen isim olan Salut Restoran’da eğlence doludizgin yaşanmaya devam ediyor.

DJ performansları, şovlu eğlenceleri ve lezzetli Kıbrıs meyhane yemekleriyle fark yaratan Salut, her kesimden büyük ilgi görüyor.

Sıra dışı eğlencelere sahne olan mekanda coşku bir an olsun bile eksik olmuyor.

DJ’lerin tempolu şarkıları, oryantaller eşliğinde doyasıya eğlenen konuklar unutulmaz anlar yaşıyor.

Birbirinden hareketli şarkılarla coşan konuklar gece geç saatlere kadar eğlencenin tadını çıkarıyor.

Adanın dört bir yanından eğlence severleri ağırlayan Salut Restoran, nezih atmosferi, kaliteli hizmeti, lezzetli yemekleri, güler yüzlü personeli ve başarılı işletmeci Deniz Günhan'ın konuklarla tek tek ilgilenmesiyle, herkesten tam not almayı başarıyor.