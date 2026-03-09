Kurucu Meclis Üyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetinde uzun yıllar görev yapan Salih Coşar, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti’de çeşitli kademelerde görev üstlenen Coşar, siyasi yaşamı boyunca milletvekilliği, bakanlık ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Salih Coşar için yarın saat 09.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenleneceği bildirildi.

Kıbrıs Türk siyasi hayatının saygın ve tecrübeli isimlerinden biri olan Sayın Coşar; uzun yıllar Ulusal Birlik Partisi çatısı altında Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapmış, farklı dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevlerini üstlenmiş ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Coşar, özellikle maliye alanında uzun yıllara yayılan hizmetleriyle ülkemizin ekonomik yönetimine önemli katkılar sağlamıştı.

Devlet tecrübesi, birikimi ve mütevazı kişiliğiyle hem çalışma arkadaşlarının hem de siyaset camiasının her zaman saygıyla hatırlayacağı kıymetli bir büyüğümüz olan Coşar, herkesin sevgisini kazanmış bir isimdi.

ÖZGEÇMİŞİ

Salih Coşar, 1938 yılında Baf'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi mezunuydu.

ABD'de yöneticilikle ilgili eğitim gördü. Mezuniyetini müteakip eğitim alanında çeşitli görevlerde bulundu. İçişleri Bakanlığında Kaymakam ve Müsteşar olarak görev yaptı.

1981, 1985, 1990, Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 1983'te oluşan Kurucu Mecliste, Kurucu Meclis üyesi olarak görev yaptı.1981-85 yılları arasında Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ve 1985-90 yılları arasında Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı; 1992-93'de Ekonomi Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu.

1993 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili seçildi. 1995 yılında Ulusal Birlik Partisinden istifa ederek Demokrat Partiye geçti. 1995-98'de Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde Demokrat Partiden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Daha sonra oluşturulan TKP-UBP hükümetinde Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. UBP-TKP hükümetinin dağılmasından sonra oluşturulan DP-UBP hükümetinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini aldı. 28 Şubat 2003 tarihinde Ekonomi Bakanlığı görevine atandı.

İngilizce ve Almanca biliyordu. Evli ve iki çocuk babasıydı.