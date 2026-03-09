Lefkoşa’nın en işlek noktasında, Yenişehir bölgesinde alışveriş merkezi projesiyle inşa edilen ancak tamamlanamayan bina, adeta kaderine terk edildi.

Bir "prestij projesi" olarak yükselen ancak bugün uyuşturucu bağımlılarının sığınağı ve "suç yuvası" haline gelen devasa metruk yapı, başkentin utanç vesikası olmaya devam ediyor. Üzerinde mahkemenin kesinleşmiş Mecburi Satış Emri bulunmasına rağmen, satış sürecinin İçişleri Bakanlığı kanadında tıkanması "Bu gizli el kimin?" sorusunu akıllara getiriyor.

​HUKUK VAR, İCRA YOK: MECBURİ SATIŞ EMRİ NEDEN UYGULANMIYOR?

​Yıllardır süregelen mali kriz ve ortaklık kavgaları nedeniyle kaderine terk edilen bina, sadece bir beton yığını değil, aynı zamanda hukuki bir kördüğüm. Alacaklıların haklarını korumak adına yargının verdiği "Mecburi Satış" kararı, devletin tozlu raflarında bekletiliyor.

​Mahkeme kararına rağmen İçişleri Bakanlığı bu taşınmazı neden satışa çıkarmıyor?

​Mağduriyet Büyüyor: Binadan alacağı olan şahıs ve kurumlar yıllardır paralarını tahsil edemezken, mülk her geçen gün çürüyerek değer kaybediyor.

​İÇERİSİ "CEHENNEM" GİBİ: TIBBİ ATIKLAR VE SUÇ YUVASINA DÖNÜŞTÜ

​Binanın içerisinden gelen son görüntüler, durumun sadece bir mülkiyet sorunu değil, bir kamu sağlığı ve güvenlik krizi olduğunu kanıtlıyor.​

Yerler uyuşturucu etkisi olan ilaç kutuları ve boş alkol şişeleri ve kullanılmış prezervatiflerle dolu. Duvarlara kazınan "Maybeoneday" yazıları, şehrin göbeğinde yükselen bu "modern harabenin" yarattığı toplumsal travmanın sessiz çığlığı gibi.

Çevredeki esnaf ve mahalle sakinleri, binanın fuhuş yuvasına dönüştüğünü ve evsizler tarafından mesken tutulması nedeniyle hava karardıktan sonra bölgeden geçmeye korkuyor.