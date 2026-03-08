Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Dilekler Ticaret Narinciye Fabrikası’nda çalışan kadınları ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette fabrikada üretime emekleriyle katkı sağlayan kadın çalışanlara çiçek takdim edilerek Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada kadınların üretimdeki emeği ve topluma kattıkları değer vurgulandı.

Ziyaret sırasında kadın çalışanlarla sohbet eden Vakıflar İdaresi yetkilileri, kadın emeğinin toplumun gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, üretime, ekonomiye ve toplumsal hayata katkı sağlayan tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kadınların çalışma hayatındaki varlığının güçlenmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.