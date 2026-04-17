Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na önceki gün saat 13.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 8’inci sınıf öğrencisi, 5’inci sınıf öğrencilerine kurşun yağdırmıştı.

Sırtında emekli polis memuru olan babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle okula gelen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, iki sınıfı yaylım ateşine tutmuş ve saldırıda 9'u öğrenci, 1'i ise öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır, 12 kişi yaralandı. Saldırgan ise öldü.

Saldırganın babası eski emniyet mensubu Uğur Mersinli ve saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

Saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı. Uğur Mersinli, silahların kendisine ait olduğunu kabul etti.

Uğur Mersinli şöyle dedi:

"Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır. İki tane de av tüfeğim vardır, bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp gitmiş. Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir. Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır, İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum.”

Silahların kilitli yerde bulunduğunu ancak oğlunun bu kilitli kutuya nasıl ulaştığını bilmediğini iddia eden baba Mersinli, "Silahlara olan bir ilgisi vardı. Zaman zaman arkadaşlarının atış yaptığını söylüyordu. Ben de bu ilgisini kırmak için öğretmeye çalıştım. Amacım ona böyle bir şey yaptırmak değildi." dedi.

“Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu.” diye ifadesine devam eden tutuklu babanın “Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım.” dediği öğrenildi.





Baba Mersinli şöyle dedi:

“Bu hafta pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da bir kaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim."

"ÇOK FAZLA OYUN SAYFASINA GİRİYORDU"

Oğlunun savaş oyunlarına meraklı olduğunu dile getiren Mersinli, "Odasına girdiğimde sürekli savaş oyunu oynardı” ifadelerini kullandı.

Mersinli, oğlunun uzun süredir sorunları olduğunu ve psikoloğa gittiğini dile getirip şöyle devam etti:

“Ergenlik ve sınav stresi ile ilgili sorunlar vardı. Yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Arası götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi, en son 3 hafta önce psikologa gitmişti ancak son zamanlarda psikoloğa gitmekten kaçındı. Böyle olacağını tahmin edemezdim."

Oğlumun zaten arkadaş çevresi çok kısıtlıydı. Oğlum İsa toplam 8 senede 3 yıl okula gidebildi. Çünkü eğitim döneminin bir kısmı pandemi bir kısmı deprem dönemine denk geldi.”