Gönyeli’nin tanınmış esnaflarından Emirali Tatlıdil, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat çekti.

Tatlıdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salatalık fiyatlarının bir gün içinde 35 lira artarak 120 liraya kadar yükseldiğini belirtti.

Tatlıdil, "Piyasalardaki dalgalanmadan dolayı dün (önceki gün) 85 liradan işlem gören hıyar, sabah 109 liradan işlem görmeye başladı. Dalgalanma öğlen saatlerinde 120 lirayı gördü. Herhalde bayram diye zam yapmaktan zevk alan böyle bir millet yoktur sanırım!" ifadelerini kullandı.

Bayram öncesinde sebze-meyve fiyatlarındaki artış, tüketiciler arasında da tepkilere yol açtı.