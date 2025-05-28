Lefkoşa’daki Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’nda dün sahte pasaportla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) geçmeye çalışan bir kişi tutuklandı.

Önceki gün saat 16.30 sıralarında 43 yaşındaki Mahmoud Asalian, sahte olarak adına düzenlenmiş pasaportu görevli muhaceret memuruna verdi.

Lefkoşa'da meydana gelen “sahte belge düzenleme, sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürmek” suçlarından tutuklanan bulunan Mahmoud Asalian dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Lokma Kara Sınır Kapısında zanlının tasarrufunda önceden sahte olarak kendi adına ısdar olunan İtalyan pasaportunu KKTC'den GKRY'ye geçiş yapmak istediği esnada görevli muhaceret memuruna vererek “Sahtelenmiş Resmi Belgeyi” tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının aynı gün içinde tutuklandığını, bir İtalya pasaportu, İtalya kimlik kartı ve İran pasaportunun emare alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.