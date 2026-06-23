Sahte Diploma Meselesinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Eski Başkanı isminin baş harfleri F.Ü.'nün tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verildi.

Mahkeme F.Ü için ek teminat istedi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen sahte diploma davasında sanık F. Ü., 16 ayrı suçtan itham edildi. Mahkeme, ithamların okunmasının ardından davanın yargılama sürecini resmen başlattı.

İddia makamı Savcılık, suçların ağırlığı ve kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle F.Ü.’nün tutuklu yargılanmasını talep etti. Savunma tarafı ise sanığın bugüne kadar tüm teminat şartlarına uyduğunu ve kaçma girişiminde bulunmadığını belirterek talebe itiraz etti.

Tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, F. Ü.’nün tutuklu mu yoksa tutuksuz mu yargılanacağına ilişkin kararını vermek ve ilk duruşma tarihini belirlemek üzere davayı saat 14.30’a erteledi.

Karar 14.30'da açıklandı ve F. Ü.'nün tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verildi.