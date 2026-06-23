Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan isminin baş harfleri J. C. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Doğucan Akdeniz olguları aktardı.

Polis, 25 Ocak 2026 tarihinde saat 13:50 raddelerinde Slovakya uyruklu ve KKTC'de turist olarak bulunan J. C.'nin Demirhan'da faaliyet gösteren bir market içerisinde 1.050 TL değerinde 1 adet VGR Marka tıraş makinesini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın bilgisine 27 Ocak 2026 tarihinde geldiğini, mesele ile ilgili olarak temin edilen kamera görüntülerinde zanlının market araç park yerinden kiralık araç ile kaçtığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret soruşturmasında zanlının 26 Ocak 2026 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlı hakkında tutuklama kararı alındığını ve aranan şahıs ilan edildiğini aktardı.

Polis, zanlının 21 Haziran 2026 tarihinde Lokmacı Kara kapsından ülkeye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist vizesiyle bulunduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının yasal statüsünün dikkate alınarak 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise üzgün olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.