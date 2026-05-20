Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan sahte diploma soruşturması kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S’nin duruşması, itham için 19 Haziran Cuma gününe ertelendi.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen duruşmada, M.B.S bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
İddia makamı Başsavcılık adına savcı ve sanık avukatı Mustafa Asena’yı temsilen Buse Asena Uluğ’un hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme, davanın 19 Haziran Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.
İki tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında sanık M.B.S., 20 davadan itham edilmişti.