Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Aydın Onur U20 Türkiye

Şampiyonası ikinci ve son gün yarışları ile tamamlandı. Şampiyonanın son gününde KKTC Atletizm Federasyonu milli atletlerinden Ada Kafa 800 metre branşında Türkiye üçüncüsü oldu ve Kazım Rüstem Gül’ün ardından madalya kazanan bir diğer atletimiz oldu. Ada ayrıca kendisine ait rekoru da İzmir’de geliştirdi.

REKOR VE ÜÇÜNCÜLÜK

Ada Kafa 800 metre branşında elde ettiği 2:15.60’lık derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu. Ada aynı zamanda daha önce 2:16.71 ile kendisine ait olan KKTC büyükler rekorunu da kırarak kürsüde yer aldı.

Son günde 200 metre branşında yer alan Aslıhan Kandil seçme serisini geçerek finale kalırken, finalde koştuğu 25.94’lük derecesi ile Türkiye beşincisi oldu.

Uzun atlama branşında Ecem Nehir Çelik 5.58’lik derecesi ile Türkiye dördüncüsü olarak yarışı tamamladı.

200 metrede piste çıkan bir diğer atletimiz Arda Yurttaş ise 22.43’lük derecesi ile onuncu olarak yarışı tamamladı.

Laren Şeren ve Bartu Güzen’in 200 metrede elde ettikleri dereceler finale yükselmeleri için yeterli olmadı.

KAZIM MADALYASINI ALDI

Şampiyonanın ilk gününde yüksek atlama branşında 1.99’luk derece ile Kazım Rüstem Gül Türkiye ikincisi olmuştu. İkinci günde düzenlenen seremoni ile Kazım, Türkiye ikinciliği madalyasını aldı.