Sağlık Bakanlığı, KKTC’de herhangi bir tüp bebek merkezinde sperm veya yumurta donasyonu yoluyla tedavi görmüş, tedavi sürecinde kullanılan donör bilgileriyle ilgili

şüphe veya endişe taşıyan kişileri Bakanlığa başvuru yapmaya çağırdı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, başvuruların [email protected] e‑posta adresi üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Açıklamada, KKTC’de faaliyet gösteren bazı tüp bebek merkezlerinde gerçekleştirilen tedavilerde, hastaların tercih ettiği veya kendilerine bildirilen sperm ve/veya yumurta donörlerinden farklı donörlerin kullanılmış olabileceğine ilişkin uluslararası basına yansıyan iddialarla ilgili, bakanlığın

kapsamlı bir araştırma başlattığı ve inceleme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İddiaların tüm yönleriyle araştırılması, varsa benzer durumların tespit edilmesi ve olası mağduriyetlerin ortaya çıkarılması amacıyla özellikle; hastane veya üremeye yardımcı tedavi merkezi tarafından belirli bir sperm donörünün kullanılacağına ilişkin resmi sözleşme veya kayıt bulunan, ancak tedavi sırasında farklı bir donöre ait spermin kullanıldığını iddia eden kişiler, hastane veya üremeye yardımcı tedavi merkezi tarafından belirli bir yumurta donörünün kullanılacağına ilişkin resmi sözleşme veya kayıt bulunan ancak tedavi sırasında farklı bir donöre ait yumurtanın kullanıldığını iddia eden kişiler başvuruda bulunabilir.”

Açıklamada, KKTC vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşlarının söz konusu durumlarla ilgili bilgi ve belgeleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı’na başvurabileceği ifade edildi.

Başvuruların yürütülen inceleme ve değerlendirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla gizlilik ve kişisel verilerin korunması ilkeleri çerçevesinde ele alınacağı belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı açısından hasta güvenliği, çocukların sağlık hakkı, doğru genetik ve tıbbi bilgiye erişim ile tüp bebek uygulamalarının mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin temel öncelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, iddiaların kapsamının sağlıklı biçimde belirlenebilmesi ve varsa başka mağduriyetlerin de ortaya çıkarılabilmesi için ilgili kişilerin Bakanlıkla iletişime geçmelerinin büyük önem taşıdığı belirtildi.