Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), girdi maliyetlerinin sürekli arması karşısında, ücretlendirme sistemine adil bir düzenlenme yapılmasını istedi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, son 8 ay içerisinde mazota yapılan zammın yüzde 48'i bulduğu, bunun da taşımacılık sektörünün akaryakıt giderlerinin yüzde 50 artması anlamına geldiği kaydedildi. Açıklamada buna karşın ücret güncellemelerinin girdi maliyetlerindeki artışlar kadar fazla ve sık yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, taşımacılıkta yakıt fiyatlarındaki artışın yanında, araç sigortası, seyrüsefer, vergiler, bakım-onarım, lastik ve personel giderlerinin de hayat pahalılığına bağlı olarak attığına işaret edildi.

Eylül'de okullar açılacak olmasına rağmen öğrenci taşımacılığının hangi ücretler üzerinden yapılacağının belli olmadığı ifade edilen açıklamada, "Defalarca dile getirdiğimiz gibi, toplu taşıma ücretlerinin akaryakıt, asgari ücret, sigorta, seyrüsefer ve diğer temel maliyetlerdeki değişimlere göre otomatik olarak güncellendiği adil ve şeffaf bir sistem kurulmalıdır" denildi.

Maliyetler sık sık artarken hizmet ücretlerinin aylarca aynı kalmasının kabul edilebilir olmadığı belirtilen açıklamada, "Artan maliyetler karşısında emeğimizin, yatırımımızın ve verdiğimiz hizmetin karşılığını zamanında alabileceğimiz adil bir düzenleme istiyoruz" denildi.