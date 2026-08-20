Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin izlediği zam politikasının insaf sınırını aştığını savundu.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirli kesimler için ekonomik koşulların günden güne ağırlaştığını belirtti.

Sosyal devlet olmanın temel koşullarından birinin adil gelir dağılımı ve herkesin geliriyle orantılı vergi yükümlülüğüne tabi tutulması olduğunu ifade eden Bengihan, en üst gelir grubu ile en alt gelir grubuna eşit oranda yansıyan dolaylı vergilerin mevcut gelir adaletsizliğini daha da derinleştirdiğini kaydetti.

Bengihan, akaryakıt fiyatlarının litre başına 4 TL artırılması yönündeki kararın, zincirleme şekilde birçok ürün ve hizmetin fiyatını yükselterek hayat pahalılığını artıracağını belirtti.

Hükümetin, çalışanların, emeklilerin dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması yönünde hiçbir gailesi olmadığını ileri süren Bengihan, “Sadece koltuklarını koruma derdinde olan UBP-DP-YDP Hükümeti halkımızın sabrını zorlamaktadır.” dedi.

Bengihan, hükümet için hesap verme gününün yakın olduğunu savundu.