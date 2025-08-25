Serdarlı Gençler Birliği Başkanı Mete Sağır, kulübün son iki yıllık sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Göreve genç bir yönetim kurulu ile geldiklerini hatırlatan Sağır, “O veya bu sebepten dolayı bir üst lige çıkamadık. Ancak kapanma noktasına gelen bu büyük camiaya manevi açıdan çok şey kattığımızı düşünüyorum” dedi.

Sağır, özellikle Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Büyükadam Construction Direktörü Salahi Bayramoğulları, Sütcüoğulları Yapı Market Direktörü Celal Sütcüoğulları ve birçok iş insanına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Futbolun sadece kupa ve şampiyonlukla ölçülmemesi gerektiğini vurgulayan Mete Sağır, “Aidiyet ve güven duygusunu yeniden kazandırdık. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Ne olursa olsun bu camia hak ettiği yerlere gelecek. Şimdi daha güçlü, daha birlik ve daha sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Vazgeçmek yok” ifadelerini kullandı.

Serdarlı Gençler Birliği Başkanı, gelecek için umutlu olduklarını ve gençlere daha güzel günler sunacaklarının sözünü verdi.