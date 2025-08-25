BTM 1. Lig ekibi Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde başkan seçilen Cemil Soykök ilk icraat olarak Muharrem Döveç stadında bakım onarım, ekim ve tamirat işlerine el attı. Geçtiğimiz sezon ligin ikinci devresinde yeniden hizmete giren sahada sezonu tamamlayan Çanakkale’de sahanın kuruması ile başlatılan girişimlerle yeniden ekim aşamasına getirildi. Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Cemil Soykök, ekimi ve bakım için girişimde bulundu. Daha önceki yıllarda saha zemini engebeli olduğundan dolayı greyder (jilet) ile yapılan müdahale sonrasında saha içerisindeki zemindeki engebe düzeltildi. Sahanın yeniden ekilmesiyle birlikte sulama işlemi de başlatılmış oldu. Çanakkale Muharrem Döveç stadında yeniden yapılan müdahale sonrasında sahayı sezon öncesi çalışmalara yetiştirilmeye çalışılıyor.

Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Cemil Soykök, sezona iddialı bir şekilde girebilmek için her türlü seferberlik ilan ettiklerini belirterek, çok köklü bir camia olduklarını kulüp değerlerine her zaman sahip çıkarak laik olduğu yerlere taşıyacaklarını söyledi.