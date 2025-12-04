Okullar arası futbol müsabakalarında heyecan tüm hızıyla sürerken, Atleks Şanverler Ortaokulu (ASO) sahadan bir kez daha farklı bir galibiyetle ayrıldı. ASO, karşılaştığı Recep Tayyip Ortaokulunu 8-1 mağlup ederek yoluna namağlup lider olarak devam etti.

Maç boyunca etkili oyunuyla rakibine üstünlük kuran ASO, hem hücumda hem savunmada disiplinli performansıyla dikkat çekti. Genç oyuncuların sergilediği mücadele, tribünlerden de büyük alkış aldı.

Bu sonuçla Atleks Şanverler Ortaokulu, şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirerek haftayı zirvede tamamlamış oldu.