İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, makamında kendisini ziyaret eden Mağusa Spor Akademisi Derneği’ni kabulünde bir kez daha gençlerin önemine vurgu yaptı. Özelde İskele ve köylerindeki gençlerin genelde ise ülke gençlerinin sporla iç içe büyümesinin önemine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak hayata geçirdikleri ve geçirmek için çalıştıkları projelerde gençleri düşünerek hareket ettiklerini ifade etti.

MSA DERNEĞİ’NDEN BAŞKAN SADIKOĞLU’NA ZİYARET

Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Mağusa Spor Akademisi’nin yürüttüğü faaliyetler, gençlerin spor alanındaki eğitimi ve geleceğe yönelik projeleri hakkında Başkan Sadıkoğlu’na bilgi veren Ogan, Sadıkoğlu’nu etkinliklerinde ve projelerinde bölge gençliğine verdiği önemden dolayı kutladı.

Gençliğe verdiği önemle her kesimin takdirini kazanan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise kabuldeki konuşmasında sporun sadece çocuklar ve gençler için değil, yetişkin bireyler için de sağlık açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Spor sayesinde insanların bir araya geldiğini, bu vesileyle sosyalleştiklerini, sağlıklı bir yaşam tarzının benimsendiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, belediye olarak bu bilinçle hareket ettiklerini ve her yaştan insana spor yapma imkânı sunmak için projeler geliştirdiklerini vurguladı. Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda ise gençlere ve spora yönelik çalışmaların artarak devam edeceğinin de altını çizdi.