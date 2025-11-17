TC Milli Savunma Bakanlığı, KKTC’nin kuruluş yıldönümünde, KKTC semalarındaki SOLOTÜRK uçuşunu “günün fotoğrafı” etiketiyle paylaştı.

Paylaşımda şu mesaj yer aldı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kutlu bir destanın adıdır!”

TC Milli Savunma Bakanlığı’nın KKTC’nin kuruluş yıldönümü ile ilgili yayınladığı fotoğraf Rumları çıldırttı. Rum medyası ‘’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kutlu bir destanın adıdır’’ paylaşımını manşetlerine taşıdı. ‘’Ankara'dan büyük provokasyon. Beşparmak dağları üzerinde bir pilotun selfiesini yayınladılar’’, ‘’Ankara'nın Beşparmaklar üzerindeki pilot provokasyonu’’, ‘’Beşparmak dağları üzerinde selfie kışkırtması’’, ''Ankara'nın meydan okuması'' manşetlerini attı. Haberlerde ‘’Bu paylaşım, Yunan Hava Kuvvetleri'nin C-130 ve C-27'nin fotoğraflarını "Günün Fotoğrafı" başlığıyla yayınlamasının ardından çıkan kargaşadan sadece 24 saat sonra geldi’’ ifadelerine yer verildi, ‘’Ankara’nın mesajı Kıbrıs’tan geldi’’ denildi.