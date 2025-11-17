Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye ziyaretinde kendisiyle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Dış politika koordinasyonu, söylem birliği, vizyon birliği, eylem birliği konularında neler yapılmalı, neler konuşulmalı, ne edilmeli o konuları genel itibariyle konuştuk detaylı bir şekilde. Verimli ve faydalı bir görüşme oldu. Ben kendisiyle koordineli, verimli ve uyumlu çalışacağımıza da inanıyorum büyük oranda." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, "Kıbrıs Türkünün, eşit egemen varoluş hakkını kimse alamaz. Yani adada (Kıbrıs Türk halkının) ikinci sınıf statüye düşürülmesine, kendileri de izin vermez, garantör ülke olarak biz de izin vermeyiz. Ya eşitlik içinde var olunur ya da olmaz. Şu andaki iki devletli çözüm olarak tanımladığımız bizim, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını esas alan yapı, her iki tarafın da eşitliğini garanti altına alan ve sorun çıkarmayan en iyi yapı." diye konuştu.

Hakan Fidan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Avrupa Güvenlik Eylem Programına (SAFE) ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere dair Fidan, AB'nin yeni güvenlik mimarisinin en büyük ayağını, savunma sanayini ayağa kaldırma ve savunma ihtiyaçlarının karşılanmasının oluşturduğunu söyledi.

Fidan, bu tartışmanın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra başladığını ve Trump yönetimiyle de hız kazandığını aktaran Fidan, AB'nin savunma sanayiyle ilgili düşük faizli 150 milyar euroluk ortak bir fon oluşturmayı planladığını ve üye ülkelerin bundan yararlanabileceğini anlattı.

Ayrıca, AB'nin mali yükümlülükleri uyarınca bütçe borçlanmasına verilen tavanın kaldırıldığını ve 800 milyar euroluk başka bir fon oluşturduklarını anlatan Fidan, bunun gelecekten para alıp günü kurtarmaya yönelik bir mekanizma olduğunu söyledi.

Fidan, aday ülkeler için geliştirilen kurallar olduğunu kaydederek, "Burada belli miktarda, tabii kaynakların kullanımı için özellikle dışarıdan direkt gelip kullanacaksanız, belli ülkelerin bir oylaşması gerekiyor. Burada belli sıkıntılar çıkabilir Türkiye'ye. Neden? Yunanistan'dan ve Kıbrıs Rum kesiminden dolayı. Ama yeri kalan 800 milyarlık fonun kullanılması ve diğer taraftan da bizim Avrupa Birliği'nde şirketlerimizin artan şekilde firma kurması, ortaklık yapması, buradaki fonlardan gereğince istifademizi mümkün kılacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye ziyaretinde kendisiyle bir araya geldiklerini kaydeden Fidan, "Dış politika koordinasyonu, söylem birliği, vizyon birliği, eylem birliği konularında neler yapılmalı, neler konuşulmalı, ne edilmeli o konuları genel itibariyle konuştuk detaylı bir şekilde. Verimli ve faydalı bir görüşme oldu. Ben kendisiyle koordineli, verimli ve uyumlu çalışacağımıza da inanıyorum büyük oranda." ifadelerini kullandı.

AB'nin bir politika tıkanması içerisinde olduğunu, Rum kesimini "bu sorun yumağıyla birlikte kendi içine" dahil ettiğini belirten Fidan, "Şimdi hal böyleyken, şimdi Avrupa Birliği'nin kendi karar alma mekanizmalarında ve yönetim mekanizmalarında normal devletler için getirdiği uygulama esaslarını, karar alma esaslarını bu türden bir yapının, Kıbrıs'ın Rum kesimi gibi bir yapının tabii ele geçirmesi, onu suistimal etmesi, yönlendirmesi tabii Avrupa Birliği'nde de kriz oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.