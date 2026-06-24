Rum Ulusal Konseyi’ne bilgi veren Rum Başkan Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunun çözümü ile ilgili olarak ‘kırmızı çizgiler’ belirlediği kaydedildi.

Rum liderin, AB’yi de sürecin içerisine çekmek istediği, bununla birlikte Türkiye’den adımlar beklediği ifade edildi.

‘’BM Genel Sekreteri, Kıbrıs sorunundaki uzun süreli çıkmazı kaldırmayı hedefleyen yeni bir çözüm çerçevesi hazırlıyor’’ diyen Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hazırlamakta olduğu belgenin içeriğini açıkladı.

Belgede ‘yakınlaşmalar’ şeffaf bir şekilde yer alacak. Kıbrıs Türklerinin ve Rumların günlük hayatlarını rahatsız etmeyecek adımlar atılacak. Çözümden sonra Kıbrıs Türkleri de Avrupalı olacak.

Hristodulidis’ Rum Ulusal Konsey’ine aktardığına göre, Kıbrıs Rum tarafının kırmızı çizgileri de olacak. Buna göre bir anlaşmada;

* Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devam edecek.

* Tek vatandaşlık, tek kişilik, tek egemenlik olacak.

* AB’nin 4 temel özgürlüğü olacak

* Güvenlik ve garantiler kalkacak.

* Anlaşma Avrupa Birliği müktesebatıyla tam uyumlu olacak.

Rum lider ayrıca konseyi üyelerine AB’nin sürece dahil edileceğini söyledi ve ‘’BM’de, AB’nin Kıbrıs sorununu canlandırmada katalizör rolü oynayabileceği görüşü güçleniyor. Bu, AB-Türkiye gündemi temelinde, Kıbrıs görüşmeleriyle ayrı ama paralel bir süreçle ilerleyecek’’ dedi.