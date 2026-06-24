Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ulukışla köyünü ziyaret etti.

Ziyarette bölge halkının talep ve önerilerini dinleyen Sıla Usar İncirli, CTP’nin çözüm önerilerini de aktardı. İncirli, “Bu ülkeyi hep birlikte adım adım iyileştireceğiz ve hep birlikte yöneteceğiz. 2027’de iktidar halkın olacak. İnsanların başını yastığa huzurla koyabildiği, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı bir memleketi hep birlikte kuracağız.” dedi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasında herkesin eşit, adil ve kardeşçe yaşayacağı, kimsenin ayrıştırılmadığı şeffaf bir düzen kuracaklarını vurguladı. “Bu ülkeyi hep birlikte adım adım iyileştireceğiz ve hep birlikte yöneteceğiz. 2027’de iktidar halkın olacak.” diyen İncirli, üretime ve adil paylaşıma dayalı bir ekonomik modeli hayata geçirmekte kararlı olduklarını ifade etti. Ekonomik tabloyu da değerlendiren İncirli, enflasyonun kontrol altına alınamadığını ve halkın alım gücünün ciddi şekilde eridiğini ifade ederek, hükümetin hayat pahalılığıyla mücadele etmek yerine bu soruna kayıtsız kaldığını söyledi. İncirli, hükümetin ülkeyi milyarlarca liralık borç yükü altına soktuğunu, çocukların geleceğini ipotek altına aldığını kaydederek, “Borcun borçla, faizlerin ise yeni borçlarla ödendiği sürdürülemez bir yapı yaratıldı.” dedi ve yanlış ekonomi politikaları nedeniyle toplumun giderek yoksullaştığını söyledi. İncirli, CTP iktidarında kamu kaynaklarının belirli çevrelerin çıkarına değil, halkın refahı için kullanılacağını vurguladı.

Hükümetin seçim tarihini açıklamaktan kaçındığını ifade eden İncirli, halkın değişim iradesinin sandığa yansıyacağını belirterek, önlerindeki seçim süreçlerinin sonucunun toplumun beklentileri doğrultusunda şekilleneceğini vurguladı. “Omuz omuza vererek bu ülkeyi daha yaşanabilir hale getireceğiz.” diyen İncirli, insanların geleceğe güvenle bakabildiği, çocukların ve gençlerin ülkelerini terk etmek zorunda kalmadığı bir düzen kurmak için mücadele ettiklerini ifade etti.