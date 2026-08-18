Rum Su İşleri Dairesi (TAİ), bu yılki yağış oranları olumlu olsa da, gelecek yıl için su güvenliğinin hala tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Fileleftheros gazetesi, bu yılın ocak-mayıs dönemindeki yağış miktarı ve barajlara gelen güçlü su akışları sayesinde barajlardaki doluluk oranının yaklaşık yüzde 39’a (113,1 milyon metreküpe) yükseldiğini ve geçen yılın aynı döneminde, doluluk oranının yaklaşık yüzde 16 olduğunu yazdı.

Gazete, TAİ’nin buna rağmen ülkenin, su güvenliği açısından hala “kritik eşikte” bulunduğunu ve yetkililerin, büyük su sistemleri için yüzde 35’lik doluluk oranını güvenlik sınırı olarak kabul ettiğini kaydetti.

Haberde, Güney Dağıtım Hattı’ndaki doluluk oranının yüzde 36,1, Baf bölgesindeki barajlarda ise yüzde 41,5 olduğu belirtildi.

Gazete, TAİ’ın 2026-2028 dönemine ilişkin senaryolarına göre, özellikle Güney Dağıtım Hattı ve Büyük Baf Sulama Projesi’nde rezervlerin, kurak yılların tekrarlanması halinde güvenlik seviyesinin altına inebileceği; Baf’taki sistemde ise 2028 sonuna doğru ciddi tükenme riski bulunduğu konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.

-Ağustos ayında ortalama yağış miktarının yüzde 41’i kadar yağmur yağdı

Gazete, bir diğer haberinde ise, 1-17 Ağustos tarihleri arasında, ağustos ayı ortalama yağış miktarının yüzde 41’i kadar yağmur yağdığını bildirdi.

Rum Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasında, ağustos ayında ortalama 2,9 mm yağış kaydedildiği; 1-17 Ağustos tarihleri arasında ise 1,2 mm yağış kaydedildiği ifade edildi.

Gazetenin bir başka haberinde de dün, Lefkoşa’da yaşanan ani sağanağın ardından bazı yolların ve binaların bodrum katlarının sular altında kaldığı bildirildi.

Haberde, bazı sürücülerin araçlarında mahsur kaldığı, bazı elektrik kablolarının koparak kıvılcım saçtığı ve Rum İtfaiyesi’ne çok sayıda yardım çağrısı yapıldığı ifade edildi.