Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında 26 Ağustos’ta gerçekleştirilecek görüşmenin hazırlıklarının başladığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreterinin Sınır Kapılarıyla İlgili Önerisi Odakta” başlıklı haberinde Erhürman ile Hristodulidis arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde BM Genel Sekreteri Guterres’in sınır kapılarıyla ilgili önerisinin bulunacağını yazdı.

Haberde liderlerin yapacağı görüşmeyle ilgili hazırlığın başladığı ve hafta içinde iki tarafın müzakerecilerinin bir araya gelmesinin beklendiği de belirtildi.

İki liderin Guterres’in adaya yaptığı ziyaretin ardından ilk kez baş başa görüşeceklerini kaydeden gazete, görüşmenin gündeminde Guterres’in adadan ayrılırken bıraktığı “ev ödevinin” bulunduğunu ve buna yeni geçiş noktalarının açılması konusunun dahil olduğunu ifade etti.

Guterres’in adada bulunduğu esnada, liderler arasında bir anlaşmaya varılmasını başarmaya çalıştığını ancak bunun gerçekleşmediğini yazan gazete, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Guterres’in uzlaşmacı önerisini kabul edecek pozisyonda olmadığını öne sürdü.

Erhürman’ın başlangıçta, Guterres’le olan akşam yemeğinde Guterres’in önerisiyle ilgili olumsuz bir şey ifade etmediğini ancak ertesi gün buna karşı olumsuz olduğunu ileri süren gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’a yaptığı ziyarette “Mia Milia” (Haspolat) ve “Athineu” (Kiracıköy)’deki geçiş noktalarının açılmasını önerdiğini anımsattı.

Guterres’in “Athienu’daki” (Kiracıköy) geçiş noktasıyla ilgili olarak bir yıl önce New York’ta sunduğu önerinin bir varyasyonunu ortaya koyduğunu kaydeden gazete, Rum lider Hristodulidis’in ise Guterres’in önerisine olumlu yanıt verdiğini belirtti.

- Letimbiotis’in açıklaması

Gazeteye göre Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise dün RİK’e yaptığı açıklamada iki tarafın müzakerecilerinin, liderlerin 26 Ağustos’taki görüşmesi ışığında bu hafta görüşeceğini söyledi.

Letimbiotis açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşmeye, geçiş noktalarıyla ilgili olumlu bir sonuç elde edilmesi için yapıcı bir tutumla gideceğini de savundu.

Letimbiotis BM Genel Sekreterinin, “Athienu” (Kiracıköy) ve “Mia Milia” (Haspolat) geçiş noktalarının eş zamanlı açılmasına dair önerisinin dikkate alınması gerektiğini de söyledi.

Letimbiotis BM tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş birliklerinin kayda geçirilmesi konusunda ise, bunun hali hazırda başladığını ve önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Letimbiotis bir soru üzerine BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’a gelişiyle ilgili olarak şu ana kadar bir bilgi olmadığını da söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in BM Genel Kurulu toplantısı için eylül sonunda New York’a gideceğini ve burada BM Genel Sekreteriyle de görüşeceğini ifade eden Letimbiotis, görüşmenin henüz planlanmadığını da sözlerine ekledi.