DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Lukas Furlas'ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vutsis’ten, 18 Eylül’de Girne Kalesi’nde bir Sırp şirketi tarafından düzenlenecek olan “EXIT FESTIVAL” etkinliğinin iptal edilmesi için müdahale etmesini talep ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, aynı zamanda AB-Sırbistan İstikrar ve Ortaklık Komitesi Başkanı olan Furlas’ın, Vutsis’e mektup göndererek etkinliğin iptal edilmesine yönelik tüm gerekli eylemlerin yapılmasını istediğini yazdı.

Gazete, Furlas’ın, “Girne’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölünemez bir parçası olduğunu ve Girne Kalesi’nin, Kıbrıs halkı için paha biçilemez tarihi ve kültürel önemi bulunduğunu” kaydettiğini de belirtti.

Habere göre Furlas, “işgal altında bulunan kalede, yasadışı yapıların iş birliğiyle gerçekleştirilecek büyük bir müzikal etkinliğin, yasadışı statükonun meşru hale getirilmesine yol açacağını” öne sürdü.

Furlas ayrıca, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hiçbir zaman halklar arasındaki kültürel ve sanatsal alışverişe karşı çıkmadığını, ancak bunların tanınma ya da ayrılıkçı yapıları güçlendirme unsuruna dönüştürülmemesi gerektiğini” iddia etti.

Haberde, Furlas’ın Güney Kıbrıs’taki Sırbistan Büyükelçiliği’yle de iletişim halinde olduğu ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne ezeli desteğiyle bilinen Sırbistan’dan, hiçbir Sırp şirketi veya organizasyonunun, dolaylı veya doğrudan, işgalin yasadışı yapılarının meşrulaştırılmasına katkıda bulunmasına izin vermemesini beklediklerini” ifade ettiği kaydedildi.