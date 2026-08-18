Larnaka’da Oroklini bölgesindeki bir plajda meydana gelen korkunç olayda dalgalara kapılan Romanya uyruklu anne hayatını kaybederken, orada bulunan kişileri tarafından kurtarılan iki kız çocuğun durumu ise ciddiyetini koruyor.

Cyprus Mail’in haberine kadın ve yaşları 13 ve 12 olan kızları, dalgaların sert olduğu bir saatte, Cumartesi akşam saat 18.30 sıralarında civarında denize girdiler. Sahilde bulunanlar, zor durumda olan üç kişiyi görünce suya girerek onlara yardım etti ve onları kıyıya çıkardı. Anne denizden çıkarıldığında baygın halde bulundu.

Onu hayata döndürmek için çabalar sarf edildi, ancak olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. İki kız çocuğu Larnaka genel hastanesine götürüldü; 13 yaşındaki kızın durumu ciddi olduğu için daha sonra Lefkoşa’daki Makarios hastanesine sevk edildi. Söz konusu kızın entübe edildiği öğrenildi.

Ailenin üçüncü çocuğunun ise olay sırasında babasıyla birlikte kumsalda bulunduğu belirtildi.