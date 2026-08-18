Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” ilanının 66’ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Devletimiz, Kıbrıs Cumhuriyeti, en önemli kazanımımızdır.” vurgusu yaptı.

Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Hristodulidis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” ilanının 66’ncı yılı dolayısıyla dün “X” platformunda yaptığı paylaşımda “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” korunması ve sürekli geliştirilmesinin en üst önceliklerini teşkil ettiğini ifade etti.

16 Ağustos tarihini ülkenin yüzyıllardır süren tarihinde, dönüm noktası niteliğine sahip bir an olarak da tanımlayan Hristodulidis, bunun “Kıbrıs” halkının, EOKA terör örgütünün ulusal kurtuluş ve sömürgecilik karşıtı mücadelesiyle doruğa ulaşan ve bağımsızlığa yol açan ebedi mücadelesinin sonucu olduğunu iddia etti.

Hristodulidis “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” saygı duyulması, korunması ve statüsünün sürekli olarak geliştirilmesinin aynı zamanda gerek içte gerekse uluslararası düzeyde tüm güç unsurlarının güçlendirilmesinin en üst öncelikleri olduğunu da söyledi.

Hristodulidis paylaşımında bunun güvenlik ve ekonominin güçlendirilmesi, devletin modernize edilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi aynı zamanda “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” uluslararası varlığının güçlendirilmesi ön koşuluna bağlı olduğunu da savundu.

Daha güçlü bir “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kurtuluş, ileri sürülen Türk işgalinin sona ermesi ve yeniden birleşme hedefine daha büyük istemlerle ulaşmayı talep edebileceğini de öne süren Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümünün işler ve sürdürülebilir olması gerektiğini aynı zamanda barış ve güvenlik koşullarında gelecek perspektifi ve umut da yaratması gerektiğini ifade etti.

Hristodulidis paylaşımını “Kıbrıs Cumhuriyeti her şeyin üstündedir.” ifadesiyle sonlandırdı.