Güney Kıbrıs, Türkiye’nin Antalya kentinde BM’nin üst düzey ismi Rosemary DiCarlo ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman arasında gerçekleşen görüşmede KKTC bayrağının yer almasına sert tepki gösterdi.

Konu hem New York’ta hem de Kıbrıs’taki BM temsilcilerine iletildi; söz konusu durumun BM kararlarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Erhürman ile DiCarlo'nun Antalya’da düzenlenen uluslararası bir forum çerçevesinde bir araya geldiği yazılan haberde şöyle denildi:

Görüşmenin yapıldığı alana Birleşmiş Milletler bayrağı ile birlikte KKTC “bayrağı” yerleştirildi. Ayrıca bu görüntülerin basına servis edilmesi de sağlandı. Olayın ardından Rum Tarafı’nın iki ayrı kanaldan harekete geçtiği yazıldı. Hem New York’taki Daimi Temsilcilik aracılığıyla hem de Kıbrıs’taki BM İyi Niyet Misyonu nezdinde girişimlerde bulunuldu.

Yapılan temaslarda, rahatsızlık dile getirdi.

Gazete, Rum hükümetinin yaptığı protestolarda “BM kararlarını ihlal eden kabul edilemez faaliyetlere yönelik hoşnutsuzluğunu” ortaya koyduğunu ifade etti.

Haberde, DİKO ile DİPA’nın konuyla ilgili tepkisine de yer verildi.