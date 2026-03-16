Güney Kıbrıs’ta yapılacak genel seçimler öncesinde yapılan son ankette, katılımcıların bazı iç meselelerle ilgili endişe oranları da ölçüldü.

Sonuçlar şöyle:

-Gıda ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışı: yüzde 71 “çok kaygılıyım”, yüzde 22 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 4 “biraz kaygılıyım”, yüzde 3 hiç “kaygılı değilim”

-Su sorunu ve su kesintisi: yüzde 61 “çok kaygılıyım”, yüzde 26 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 9 “biraz kaygılıyım”, yüzde 4 “hiç kaygılı değilim”

-Elektrik enerjisi fiyatları: yüzde 61 “çok kaygılıyım”, yüzde 27 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 8 “biraz kaygılıyım”, yüzde 4 “hiç kaygılı değilim”

-Maaş zammı: yüzde 54 “çok kaygılıyım”, yüzde 26 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 9 “biraz kaygılıyım”, yüzde 11 “hiç kaygılı değilim”

-Yüksek kira ve gayrı menkul fiyatları: yüzde 54 “çok kaygılıyım”, yüzde 23 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 10 “biraz kaygılıyım”, yüzde 13 “hiç kaygılı değilim”

-Şu anki emekli maaşların yeterliliği: yüzde 51 “çok kaygılıyım”, yüzde 30 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 12 “biraz kaygılıyım”, yüzde 7 “hiç kaygılı değilim”

-Trafik sorunu: yüzde 47 “çok kaygılıyım”, yüzde 29 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 18 “biraz kaygılıyım”, yüzde 6 “hiç kaygılı değilim”