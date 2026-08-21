Rum, Yunan, Malta ve İtalya denizcilik bakanlarının Eylül’de Limasol’da bir araya geleceği bildirildi.
Alithia’nın Rum Denizcilik Müsteşarlığı açıklamasına dayandırdığı haberde 9 Eylül’deki 3+1 görüşmenin “Parklane otelde 09.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği” bilgisi verildi.
Habere göre Rum Denizcilik Müsteşarı Marina Hacimanoli’nin ev sahipliğindeki görüşmeye Yunanistan’dan Vasilis Kikilias, Malta’dan Chris Bonett ve İtalya’dan Edward Ritzi katılacak. Görüşmede AB denizciliğinin rekabet gücü vb konular ele alınacak.