Rum Dışişleri Bakanlığı, Girne Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan NEXUS müzik festivalini, “Girne’nin Rum yönetimi için önemine de vurgu yaptığı sistemli ve gizli diplomatik girişimleri sayesinde Sırp şirketi EXIT’e, katılımını iptal ettirmeyi başardığı” bildirildi.

Fileleftheros haberi “Diplomatik Hamleler Sonuç Verdi… EXIT’in İşgal Bölgelerine Gitmeme Kararının Ardında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Sistemli Gizli Seferberliği Var” başlığıyla aktardı.

Gazete Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un geçen hafta Sırp dengi Marko Duric ile telefon görüşmesi yaptığını ve X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda da “iki Dışişleri bakanlığının ülkeleri arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesinde kararlı olduğunu” belirttiğini aktardı.

Gazete, Rum yönetiminden adını vermediği “perde gerisinden doğrudan haberdar bir kaynağa” dayanarak, Kombos-Duric telefon görüşmesinde Sırp şirketi EXIT’in Girne Kalesi’ndeki müzik festivaline katılımı konusunu da ele aldıklarını yazdı.

Haberde, Dışişleri bakanlarının telefon görüşmesi dışında, Rum yönetiminin “Girne’deki bir uluslararası organizasyonun KKTC tarafından araçsallaştırılmasını önleme” maksatlı “sistemli ve gizli diplomatik seferberliği de olduğuna” işaret edildi. “Bu temaslar aracılığıyla aynı organizasyonun Güney Kıbrıs’a taşınması perspektifinin açıldığına” vurgu yapıldı. EXIT tarafından yapılan açıklamada da Rum yönetiminin hamleleri aracılığıyla “Ada gerçeklerinin ve Girne’nin özel öneminin açıkça anlaşıldığını” gösteren ifadeler bulunduğuna dikkat çekildi.

Rum diplomasisinin KKTC’nin ve Türkiye’nin benzer girişimleriyle sürekli karşılaştığını belirten gazete, EXIT şirketi ile ilgili gelişmenin ise “Israrla, gizlilikle ve somut hedefle yürütülmesi halinde hedef odaklı diplomasinin başarabileceklerine karakteristik örnek oluşturduğuna” dikkat çekti.

-“Afzal Khan’ın gelişi de aynı şekilde engellenmişti”

Gazete geçen yıl da aynı şekilde İngiliz Milletvekili Afzal Khan’ın Ercan üzerinden KKTC’ye gelişinin engellendiğini hatırlattı ve “bilindiği gibi Kıbrıs diplomasisinin seferberliğinden sonra Khan Birleşik Krallık Ticari Temsilciliği görevinden uzaklaştırılmıştı.” ifadesini kullandı.

Gazete EXIT’in festivalden çekildiğini açıklaması üzerine DİSİ’li Avrupa Milletvekili Lukas Furlas’ın EXIT’in “sorumlu ve doğru” diye nitelediği kararını kutladığı bir açıklama yaptığını aktardı.

Gazeteye göre şirketin yaptığı çekilme açıklamasından, Girne’nin ve Kalesi’nin Rum yönetimi ve halkı için taşıdığı “derin tarihi ve duygusal öneminin anlaşıldığını” gördüğünü belirten Furlas, Sırbistan siyasi güçlerinin ve halkının tavrını da kutladı.

-“Avrupa Milletvekilleri Furlas ve Yeadi, gelişmenin kendi temasları sayesinde olduğunu açıkladı”

Furlas “ilk andan itibaren gerek Sırbistan siyasi liderliği nezdinde gerekse doğrudan organizatör EXIT şirketine yönelik hedef odaklı ve özlü girişimler yapıldığını, kendisinin de Avrupa parlamentosu AB-Sırbistan İstikrar ve Katılım Komitesi Başkanı olarak “EXIT şirketinin çekilmesi hedefiyle bütün müdahil taraflarla sürekli ve açık iletişim içerisinde olduğunu” kaydetti.

Lukas Furlas açıklamasında ayrıca “Girne, bir müzik etkinliği için herhangi bir yer değil. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal altındaki toprağıdır. Kalesi, tarihimizin ve kültürel mirasımızın kopmaz parçasıdır” ifadelerini de kullandı.

Haftalık Simerini’nin internet gazetesi SigmaLive ise dün yayımladığı haberinde, ELAM’ın (Ulusal Halk Cephesi), Avrupa Milletvekili Yeadis Yeadi’nin, Girne Kalesi’nde düzenlenmesi planlanan müzik etkinliğinin organizatörleriyle görüşerek onları, etkinlikten çekilmeye ikna ettiği açıklamasını aktardı.

ELAM’ın, Girne Kalesi’nde NEXUS müzik festivali düzenleneceğini öğrendiği 12 Ağustos itibarıyla tepki açıklaması yaptığı belirtilen açıklamada “gerekli bütün uluslararası ve diplomatik girişimlerde bulunduğunu” ve ELAM’ın eski başkanı şimdiki AP üyesi Yeadi ile şimdiki başkanı Hristos Hristu’nun Sırbistan’ın Güney Kıbrıs, Brüksel ve İsviçre’deki büyükelçileri ile temasa geçtiğini, organizasyonun bütün müdahilleri ile telefon görüşmeleri yaptığı kaydedildi.

Telefon görüşmelerinde, organizatörlerin “özür dileyerek organizasyondan çekilme niyeti belirttikleri” kaydedilen açıklamada, önceki gün de EXIT’ten çekilme açıklaması geldiği belirtildi.

Politis “EXIT NEXUS Festivalinden Çekiliyor” başlıklı haberinde, EXIT’in çekilme kararını açıkladığını ve açıklamasında “önceki katılma kararından duyduğu samimi ve derin üzüntüyü” dile getirdiğini yazdı, EXIT açıklamasının ELAM Avrupa Milletvekili Yeadi’nin müdahale açıklamasının ertesi günü yapıldığına dikkat çekti.

Altihia haberini “Girne Kalesindeki Festivalin Sonu… Diplomatik Girişimler Sonrasında Organizatör Şirket Çekildi” başlığıyla aktardı ve Rum hükümet kaynaklarının, Girne Kalesi’ndeki organizasyonun, Güney Kıbrıs’a taşınması ihtimalinden söz ettiğini öne çıkardı.

Haravgi “Sırp Şirket İşgal Bölgelerindeki Etkinlikten Çekiliyor… ‘Katılmayı Kabul Ettiğimiz İçin Çok Üzgünüz’” başlığını attı.