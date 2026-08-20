Rum Kültür Müsteşarlığı’nın, “işgal altındaki köylerin” desteklenmesi ve anılarının canlı tutulmasına yönelik hazırladığı “Nostos” isimli yeni plana başvuruların 24 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, planın amacının kültürel kimliğin korunması yanı sıra ileri sürülen “işgal altındaki köylerin” tarihsel devamlılığın muhafaza edilmesi olduğunu yazarken, hak sahiplerinin “işgal altındaki köyler” ve göçmen dernekleri yanı sıra muhtarlıklarla iş birliği yapan ve gerekli destek mektubuna sahip olan özel kişiler ve kurumlar olduğuna işaret etti.

Planın, 2026 yılının Aralık ayından 2027 yılının Haziran ayına kadar olan faaliyetleri kapsadığı da belirtildi.