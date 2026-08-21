AKEL’li eski Avrupa Milletvekili Niyazi Kızılyürek, sosyal medya hesabından, Rum motosikletlilerin 1996’da Derinya’da yaptığı taşkınlıklar sırasında hayatını kaybeden Tasos İsak’ın kızı Anastasia’dan özür diledi, Anastasia’nın verdiği cevap üzerine aralarında polemik başladı.

Güney’de yayınlanan Politis’in “30 Yıl Sonra Adalet Dağıtımının Açık Kalmasıyla İlgili Tartışma… Kızılyürek’in Özrü ve Anastasia İsak’ın Cevabı” başlığıyla aktardığı habere göre, Kızılyürek’in Tasos İsak ve Solomos Solomu’nun ölümünün yıldönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kızılyürek paylaşımında, Ağustos 1996’daki olaylardan sonra kamuoyu önünde görüş belirtme ihtiyacı duyduğunu kaydederek, bu tavrının “bir akademisyen ve entelektüel olarak vicdan borcu ve siyasi sorumluluğu olduğunu” belirtti. Tasos İsak’ın kızı Anastasia’ya hitaben “kendisinden özür dilemenin ahlaki görevi olduğunu” belirtti.

Kızılyürek’in bu sözünün Anastasia İsak’ın tepkisini çektiği, Kızılyürek’in özrünü reddettiği ve sorumluluk alınmasını ve yargı dağıtılmasını merkeze koyduğunun ifade edildiği habere göre, Anastasia yaşanan ölümlerin sorumlularının cezalandırılmasını ve “1996’dan beri olayların etkileri ile yaşamakta olan ailelerine adalet sağlanmasını” istedi.

Anastasia’nın bu tavrı üzerine Kızılyürek bu kez Alpha TV’nin bir programına katılarak “sorumluların bulunması, tutuklanması ve hesap vermesi istemine kendisinin de katıldığını ancak geçmişteki suçların tercihli ele alınmaması gerektiğini” belirtti.

1958’den 1963-64’e ve 1974’e kadar çeşitli dönemlerde işlenen suçlara atıf yapan Kızılyürek “her iki toplumdan da sorumluların yargı önüne çıkartılması gerektiğini, iki topluma toplu sorumluluk atfedilemeyeceğini, her iki tarafta da barış üreten ve kin üreten kişiler bulunduğunu, geçmişin göğüslenmesi ve bir arada yaşamın ileri götürülebilmesi için bu ayrımın şart olduğunu” belirtti.

Öte yandan 1996 sınır olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Niyazi Kızılyürek “Tassos ve Solomos'ların öldürüldüğünde, büyük bir utanç hissettim” ifadelerini kullandı.

Niyazi Kızılyürek’in paylaşımı şöyle:

“Yazın, Tassos ve Solomos'ların öldürüldüğünde, büyük bir utanç hissettim!

O yaz, Koutlou Antalis ilk kez öldürüldü. Sonra, birbirine takip eden korkunç şiddet eylemleri, 1996'nın sıcak ve ateşli Ağustos ayını tarihte karanlık bir ay olarak tutsun.

O Ağustos'ta, Derenias bölgesindeki Yunan Kipriot motosikletli sürücüler, UN askerlerinden kaçıp ölüme uğrayan alanın içine girmeye başladılar. Onlar, askerlere, polise ve "tamamen donatılmış sivil"lere doğru hareket etmeye başladılar.

Yaklaşırken, arkalarından koşmaya başladılar, ancak silahlı çatışmada yakalandılar. Silahlı Kipriotlar, silahlarla vurularak öldüler.

Bu korkunç bir görüntü.

Bir genç adam, silahlı çatışmada yakalanmış ve kaçamış, bir silahla vuruldu.

Televizyon kanalları bu vahşet sahnesini canlı yayınladı.

Üç gün sonra, Tassos Isaac'ın cenazesi gerçekleşti. Cenaze, derin bir sessizlik ve siyah üzüntüyle, korkunç bir sahneye sona erdi.

Solomos Solomos, Tassos'un akrabası, cenazede, derin bir sessizlik içinde, kuzeydeki ölüme doğru hareket eden bir gruba katıldı.

Ağızından bir sigara tutarak, Türk bayrağı sallanan kumaşı tıraş etmeye başladı.

Televizyon istasyonları tekrar canlı yayın yaptı.

Aniden, Solomos, kazdırdığı tepeden kaydı ve yere düştü. Genç adam, kuzeyden ateşlenen bir kuş gibi, vurulduğu için ölmüştü.

O yaz, Yunan Kipriyos'un yaralarına tuz döküldü.

Deryia'daki "ölüm ritüeli" resmi yetkililer tarafından organize edildi. Kötü "ulusal" gruplar, Yunan Kipriyos protestocularına karşı bir önlem olarak adaya taşındı. 11 Ağustos'ta gazeteciler, Türk Kipriyos Bilgi Ofisi önünde önceden uyarılmışlardı: "Bu özel bir gün. Bugün gördüğünüz her şeyi yazamaz veya her şeyi fotoğraflamazsınız. Unutmayın ki sizin adlarınızın hepsini kaydettik."

Gazeteciler, olay yerindeki olayları anlarken tam olarak neyi ifade ettiğini anladılar. Bir gazeteci, ateş durdurma çizgisinin boyunca yürüyen insanları gördüğünde şunu sordu:

- "Ne oluyor, avlanıyoruz mu?"

- "Bugün her tür avlanmaya izin veriliyor," dedi.

En kötüsü, Dendekas'ın, Taso Isaac'ın vahşice cinayetinden sonra, başkanlık sarayında "kışkırtıcılardan" yorulmuş olanları, limonata sunarak serinletmeleri ve "Bashpug Dendekas" ("Archeg Dendekas") sloganları içinde, cesurca basınla konuşarak: "Sizlere topraklarımızı vermeyeceğiz!" dedi.

O yaz, bir insan olarak, vicdanım ağrıyordu ve bir Türk Cipriot olarak, utanç duyuyordum.

Çünkü katiller, tüm Türk Cipriotların adıyla hareket ettiler.

Biliyorum ki bu ülkede affetme kültürü yok. Ancak, Taso Isaac öldürüldüğünde, kızının annesinin rahmindeydi. Sanırım affetmek bizim görevimiz - en azından Anastasia adıyla dünyaya gelen yetim kızdan.”