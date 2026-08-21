“Financial Times’ın” İran’ın Güney Kıbrıs’a saldırabileceği haberinin akabinde Tahran’ın Güney Kıbrıs’a “sükûnet” mesajı gönderdiği belirtildi.

Financial Times’ın haberini yorumlayan Rum yetkili kaynakların ise Politis gazetesine yaptıkları açıklamalarda, İngiliz Üslerinin İran’a karşı kullanılmaması halinde, Güney Kıbrıs’ın herhangi bir tehlike altında olmadığı güvencesi verdikleri kaydedildi.

İranlı yetkililere atıfta bulunulan Financial Times’ın haberinde, İran’ın, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu ve rejim aleyhine kullanılan Avrupa topraklarına zarar vermeyi planladığının yazdığını anımsatan gazete, İran hükümetinden şu ana kadar söz konusu haberle ilgili resmi bir doğrulama veya yalanlama gelmediğine işaret etti.

Söz konusu haberle ilgili olarak kendilerine soru yöneltilen İranlı diplomatik kaynaklar ise yaptıkları açıklamalarda, İranlı kaynaklar tarafından yapılan açıklamaların her zaman “güvenilir” olmadığını ve çoğu kez bunların “diğer tarafın tehditlerine tepki olarak” yetkililerden kaynaklanan spekülasyonlardan ibaret olduğuna işaret etti.

Gazeteye konuşan “diplomatik kaynaklar” ise açıklamalarında, Güney Kıbrıs ile Tahran arasındaki diplomatik kanalın açık ve aktif olduğunu aynı zamanda adadaki İngiliz Üsleriyle de ilgili olmak üzere aralarında çeşitli görüşmeler yapıldığını dile getirdi.

Gazete, Rum hükümet kaynaklarının ise konu hakkında başından bu yana güven verici olduklarını ve gazeteye yaptıkları açıklamalarda Tahran’la diplomatik kanallar bulunduğunu ve Rum Yönetiminin bölgede bir istikrar unsuru olduğunu söylediklerini aktardı.

Haberde, buna rağmen tedbir amaçlı olarak güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği de kaydedildi.

Yunan basınına dayanarak, Yunanistan’ın da teyakkuzda olduğunu ve kuvvetlerini yeniden konuşlandırdığını yazan gazete, Yunanistan’ın buna paralel olarak “Nikiforos Fokas” firkateyni ve 4 F-16 uçağıyla Güney Kıbrıs’taki askeri varlığını muhafaza ettiğini ayrıca gelişmelerin bunu gerektirmesi halinde planlar arasında Güney Kıbrıs’taki güçlerin takviye edilmesinin bulunduğunu da ekledi.